Neve anche a Fermo: secondo rinvio consecutivo per il Perugia

FERMO – Per colpa della neve non si scenderà in campo. E’ stata rinviata causa maltempo la sfida che attendeva oggi pomeriggio (alle 17.30) il Perugia sul campo della Fermana. Già dalla mattinata erano iniziate a circolare le immagini del terreno di gioco marchigiano coperto di candida coltre di quasi 10 centimetri di neve. Era iniziata a serpeggiare anche la notizia di un possibile rinvio dell’incontro, ufficializzato a pochi minuti prima del fischio d’inizio del match. Saranno due quindi le gare da recuperare per i grifoni. Oltre quella contro la Fermana dovrà essere recuperato anche l’incontro con il Cesena. Grandi polemiche nell’ambiente biancorosso sul fatto che i marchigiani non si sarebbero impegnati a sufficienza per garantire lo svolgimento del match.