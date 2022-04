Nestlé annuncia che a oltre 3 mila lavoratori andrà un premio di 2.500 euro

PERUGIA – Ai dipendenti della multinazionale Nestlé, quindi anche a quelli della Perugina, arriva un premio a partire da 2.500 euro. E’ un riconoscimento che l’azienda, ha voluto riconoscere, tenuto conto del periodo difficile della pandemia e dell’impegno garantito. Si tratta di oltre 3mila delle persone che lavorano per le sedi e le fabbriche dell’azienda in Italia. Ed è il bonus più alto di sempre, che l’azienda, in accordo con le organizzazioni sindacali, ha deciso di riconoscere ai suoi collaboratori per i risultati raggiunti in un anno sfidante e in continua evoluzione, che sta ridisegnando il modo di lavorare di ognuno.