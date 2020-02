Nero Norcia, un nuovo weekend ricco di appuntamenti

NORCIA – Gli organizzatori di Nero Norcia inviano una nota per tranquillizzare tutti e confermare che la Mostra mercato nazionale del tartufo nero pregiato e dei prodotti tipici proseguirà a Norcia regolarmente così come da calendario.

Nel centro storico della città, sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo è, quindi, confermato l’appuntamento con i circa cento stand di prodotti enogastronomici e di artigianato già allestiti e con i tanti momenti musicali in cartellone. Il gusto e la musica saranno, infatti, il filo conduttore di questo nuovo weekend. Ad alternarsi sul palco e a esibirsi nei loro show musicali saranno ‘Peggy Sue & The Dynamites’, ‘Mattia canta Roma’ con la partecipazione straordinaria di Gretha, i ‘Gra’, ‘Innocenti evasioni’ e ‘I gemelli di Guidonia’. Sarà, invece, lo chef Fabrizio Catana a mostrare la propria arte con uno show cooking che si terrà domenica alle 12, in piazza San Benedetto. Confermata anche la tavola rotonda ‘Internazionalizzazione dei prodotti’, prevista per domenica 1 marzo, alle 10, nella tendostruttura allestita nella piazza centrale della città.