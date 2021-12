Nelle piazze umbre il panettone “per bene” a sostegno di Emergency

TERNI – Arriverà anche a Perugia, Terni ed in tutte le piazze dell’Umbria, come d’Italia, il panettone che aiuta Emergency, l’associazione umanitaria fondata da Gino Strada. che si occupa di progetti di cura medica e non solo nelle realtà italiane ed internazionali, garantendo il diritto a cure gratuite e uguali per tutti.

Da sabato 4 a mercoledì 8 dicembre, Emergency sarà nelle piazze di tutta Italia con il “Panettone fatto per Bene”, realizzato in collaborazione con Tre Marie. Un modo per sostenere le attività umanitarie dell’organizzazione in Italia e nel mondo, dando il proprio contributo per garantire il diritto a cure gratuite e uguali per tutti.

Il panettone, del peso di 1 chilo, è realizzato seguendo la tradizionale ricetta milanese, con una forma bassa e un impasto soffice arricchito con uvetta, scorzoni canditi di arance siciliane e cubetti di cedro Diamante che gli conferiscono un gusto ricco e pieno e un aroma agrumato.

Il “Panettone fatto per bene” ha un costo di 15 euro che – al netto delle spese – saranno utilizzati per sostenere i progetti di EMERGENCY in Italia e all’estero, dove l’associazione continua a offrire cure mediche gratuite e di elevata qualità alle vittime di guerra, delle mine antiuomo e della povertà. È possibile acquistare il panettone anche online a questo link dove si trovano tutti gli altri prodotti e idee regalo a marchio Emergency.

Diritto alle cure

Emercegncy crede che essere curati sia un diritto umano fondamentale e che, come tale, debba essere riconosciuto a ogni individuo. Per questo, dalla sua nascita, nel 1994, ha lavorato in 18 Paesi curando oltre 11 milioni di persone, senza discriminazioni.

La cena “fatta per bene”

A Terni il gruppo di volontari propone anche un appuntamento presso il Lab.iciclario in Via Sant’Antonio 46. Mercoledì 8 dicembre alle ore 20 si svolgerà “Una cena fatta per bene”

Cena vegetariana al costo di 30 euro.

Menù:

– millefoglie di melanzane, pachino, bufala e ricotta salata

– lasagna zucca taleggio e mix di funghi

– tortino di patate su crema di porcini

– insalatina di cavolo cappuccio con sesamo e aceto balsamico

– carrot cake con caramello artigianale belga

– vino, bevande, amari e caffè

È possibile prenotare ai numeri: 3935764205 oppure 3332282378

Il ricavato andrà a sostegno dell’associazione.