Nell’automobile con cocaina purissima per un valore di 10 mila euro: arrestati

GUBBIO – Martedì sulla strada della Contessa sono stati fermati due trentenni di origini straniere diretti nelle Marche a casa di parenti. I due, dopo la perquisizione, sono stati trovati con 1200 euro in contanti e con un sasso di cocaina purissima di 110 grammi. I due che viaggiavano in direzione Fano, sono stati arrestati in flagranza di reato. La sostanza equivale a 480 dosi e risulta pura al 70%, avrebbe fruttato sul mercato oltre 10mila euro. Il reato contestato agli arrestati è quello di spaccio di sostanze stupefacenti. In data odierna si è tenuta l’udienza di fronte al Giudice del tribunale di Perugia, che ha convalidato l’arresto.