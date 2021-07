Nel Pd Laureti presenta la segreteria provinciale: ecco nomi e incarichi

PERUGIA – Dopo quella del segretario regionale Tommaso Bori anche la neo segretaria del Pd provinciale di Perugia Camilla Laureti ha presentato, nelle scorse ore, la nuova segreteria provinciale. Secondo Laureti lavoro e diritti devono “rappresentare la cifra del nostro impegno, gli obiettivi cui deve tendere ogni sforzo partecipativo e di confronto oltre che di elaborazione. Lo dobbiamo a tutti quei lavoratori sfruttati o sottopagati, lo dobbiamo ai morti sul lavoro, a chi un lavoro non ce l’ha. Abbiamo davanti un’occasione senza precedenti per mettere in campo idee e progetti di riforma che vadano nell’ottica di una qualificazione delle condizioni di lavoro e di allargamento dei diritti e questa occasione non possiamo permetterci di sprecarla”. Di seguito pubblichiamo nomi e deleghe della segreteria provinciale.