Nel Pd il segretario Bori presenta la squadra: ecco nomi e incarichi

PERUGIA – L’intenzione è quella ambiziosa di definire un perimetro chiaro e di orizzonti nuovi mettendo in campo una squadra plurale, rappresentativa, innovativa. Nella seconda assemblea regionale, dopo quella che lo ha proclamato segretario, Tommaso Bori declina le sue intenzioni per la nuova stagione dem, che si traducono, in prima battuta, in un’agenda fitta di appuntamenti, dalle agorà all’assemblea programmatica, e in una segreteria di “energie nuove, idee nuove, volti nuovi e non inventati”.

Contributo “Con il contributo di tutti, ciascuno secondo le proprie inclinazioni e possibilità, nello spirito plurale, aperto e democratico che ci identifica – ha detto Bori giovedì in conferenza stampa – vogliamo rimettere al centro dell’azione politica contenuti e progetti e al centro del percorso partecipativo le persone”. Lo sforzo sarà tutto concentrato sul confronto e sulla elaborazione, da un lato accompagnando anche sul territorio regionale il viaggio della mongolfiera delle Agorà democratiche, le piazze di partecipazione fisica e virtuale volute dalla segreteria nazionale, dall’altro dando corpo e anima all’assemblea programmatica già annunciata dal segretario. “Non sarà un evento – ha spiegato – ma un percorso di ascolto e confronto che ridefinirà un progetto alternativo per l’Umbria, con le nostre priorità e la nostra agenda politica”. Sarà articolata su gruppi di lavoro e declinata secondo lo schema delle missioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza; al centro lavoro e sociale, nuove povertà e diritti, crescita e sostenibilità, ambiente e digitale. “La segreteria sarà da subito al lavoro – ancora Bori – per accompagnare gli appuntamenti di contenuto e per lanciare la campagna di tesseramento e la stagione delle feste democratiche”, ha concluso Bori.

Capogruppo Per quanto riguarda il nodo del nuovo capogruppo in Regione in sua sostituzione Bori non ha messo paletti precisi: “Sarà deciso dal gruppo”. Come a dire siamo ancora al tira e molla con Bettarelli tra i papabili.