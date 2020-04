‘Negozi a casa tua’, la spesa a domicilio delle aziende agricole umbre

PERUGIA – Le aziende agricole e agroalimentari in questo periodo di emergenza sanitaria e di quarantena si confermano fondamentali. Anche quelle aderenti a Confagricoltura Umbria si sono organizzate per portare la spesa in casa e aiutare chi ha necessità. E lo hanno fatto aderendo all’iniziativa lanciata a livello nazionale ‘Negozi a casa tua’ , e attiva in tutte le regioni, con la consegna di prodotti agricoli umbri direttamente a domicilio. Con le restrizioni determinate dal diffondersi della pandemia da Coronavirus, molte imprese agricole umbre – come recita la campagna social di Confagricoltura “orgogliose di garantire cibo. Il più buono. Quello italiano” – si sono quindi organizzate per la consegna a domicilio di prodotti freschi di stagione e non solo: frutta e verdura, vino, olio, formaggi, carne, salumi, uova, ma anche prodotti biologici, piantine in vaso e semi.

Fermo Confagricoltura, sul territorio, sta supportando le iniziative delle aziende associate. “Tutto o quasi si è fermato – afferma i l presidente di Confagricoltura Umbria, Fabio Rossi – ma le nostre aziende no. Anche in questo momento lavorano per fornire prodotti di qualità. Ma non le lasciamo sole, cercando di garantire che le politiche nazionali e regionali si occupino di loro per farle lavorare con la massima sicurezza e per progettare un ripartenza del settore fin da subito per essere pronti una volta passata l’emergenza”.

Pure i consumatori – osservando le prime consegne andate già a buon fine – hanno capito che dietro ogni cibo acquistato c’è il lavoro di un agricoltore, che non si è fermato e sta continuando, nonostante le difficoltà, ad assolvere il proprio compito di attività indispensabile. Giorno dopo giorno aumenta il numero di aziende che portano il loro contributo con la consegna porta a porta, senza intermediari, sulle tavole umbre. Sono soprattutto aziende “giovani” e per questo il supporto di ANGA Umbria è stato fondamentale in questa fase.

Qui l’aggiornamento di aziende aderenti in tempo reale.