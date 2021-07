‘Ndrangheta, stroncato giro di droga nel reggino: 19 arrestati, uno ad Amelia

REGGIO CALABRIA – Blitz dei carabinieri alle prime luci dell’alba a Scilla, Sinopoli, Sant’Eufemia d’Aspromonte (Reggio Calabria) e nelle Province di Messina, Milano, Roma e Terni. A conclusione di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria – Direzione Distrettuale Antimafia, nell’ambito dell’operazione denominata “Lampetra”, hanno dato esecuzione ad una misura cautelare personale nei confronti di 19 persone (15 carcerarie e 4 domiciliari), emessa dal Tribinale – sezione GIP del capoluogo calabrese, ritenute responsabili – in particolare – di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata alla produzione e al traffico di stupefacenti, detenzione illegale di armi e tentato omicidio.

Fra le persone in manette c’è anche un trentunenne di origine romana e residente a Scilla, ma di fatto ospite della Comunità Incontro di Molino Silla ad Amelia, per seguire un programma terapeutico.

L’uomo, indagato per i reati di detenzione e spaccio in concorso di stupefacenti del tipo cocaina e marijuana, è stato pertanto trasportato nel carcere di vocabolo Sabbione a Terni.

L’indagine. Il provvedimento restrittivo eseguito dai Carabinieri del Reparto operativo di Reggio Calabria e dalla Compagnia di Villa San Giovanni, è l’esito di un’investigazione avviata nel 2019 e conclusasi nei primi mesi del 2021, coordinata dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria – Direzione Distrettuale Antimafia, diretta dal Procuratore Giovanni Bombardieri e condotta dai Sostituti Procuratori DDA Walter Ignazitto e Paola D’Ambrosio. Il focus principale delle investigazioni è stato diretto ad acclarare la radicata e attuale operatività della cosca Nasone-Gaietti, struttura mafiosa pienamente organica alla ‘ndrangheta unitaria ed operante nel territorio di Scilla e nelle aree limitrofe.

Sodalizio Le indagini, basate su intercettazione telefoniche, ambientali e telematiche, hanno offerto uno spaccato di rara chiarezza, in ordine alla particolare declinazione del predetto sodalizio nel settore del narcotraffico, attraverso una autonoma capacità produttiva di marjuana e consolidati canali approvvigionativi per la cocaina nelle aree urbane di Scilla, Bagnara e Villa San Giovanni, grazie al ruolo svolto da uno degli indagati in particolare; nella disponibilità di armi, tra le quali spicca un kalashnikov di fabbricazione russa, per la commissione di gravi delitti sul territorio – tra cui emergono un agguato ai danni di un ignaro cittadino, organizzato al solo fine di dimostrare l’egemonia criminale della cosca sul territorio e la cacciata dalla Calabria di un pusher, reo di aver ritardato il pagamento dello stupefacente.

Il sodalizio, è emerso, gestiva un vasto traffico di sostanza stupefacente, la cui distribuzione al dettaglio era curata da un collettivo di spacciatori a carico dei quali sono state censite 52 cessioni. Gli inquirenti parlano di «asfissiante controllo del territorio di Scilla che il sodalizio mafioso ha posto in essere, grazie all’attività di spaccio che aveva trovato nella villa comunale la propria base operativa sottraendola alla disponibilità di cittadini e famiglie. Le indagini hanno fornito un quadro completo e ben definito della squadra di pusher. L’operazione ha consentito di stoppare un importante carico di cocaina destinato al porto di Gioia Tauro. Le indagini hanno fotografato, anche, l’allarmante propensione di uno dei più attivi della banda a fare ricorso ad armi da sparo, per risolvere le problematiche che, di volta in volta, si frapponevano al raggiungimento dei loro obiettivi criminali.