TERNI- Difficile anche commentare il 4-1 incassato dalla Ternana al Liberati contro il Venezia. Non tanto e non solo per il risultato, ma soprattutto per come è maturato: quattro reti letteralmente regalate alla formazione lagunare e una squadra rossoverde completamente inoffensiva. Dopo una settimana passata a fare guerra alla stampa, con mutismo e silenzi, Lucarelli raccoglie nulla e adesso la Ternana rischia seriamente di finire in zona playout. Unica gioia, la prima rete in B del tifernate Capanni.

Le scelte

Lucarelli schiera i fab-four tutti insieme: Palumbo, Partipilo, Falletti e Palumbo, ma la vera sorpresa è l’utilizzo dal primo minuto di Bogdan al fianco di Sorensen al posto dello squalificato Mantovani. Nel Venezia l’ex Hristov al posto di Ceppitelli in difesa e il danese Andersen al posto di Milanese, con Ellertsson trequartista ed esterni Candela e Zampano.

Al 14′ gran botta dal limite dell’area di Hristov dal limite che si stampa sulla traversa: la palla poi torna indietro e viene spazzata via. Grande paura per i rossoverdi.

Primo tempo

Subito il Venezia pericoloso con il finlandese Pohjanpalo: diagonale destro fuori di pochissimo, poi Andersen da due passi sfrutta un buco della difesa e per poco non segna: Bodgan si immola sulla linea. La Ternana risponde con un contropiede che si conclude con un lancio di Falletti verso Partipilo che a tu per tu col portiere gli tira contro.

Al 20′ segna il Venezia: su calcio d’angolo, Carboni è libero di staccare completamente indisturbato, prende la mira e batte l’incolpevole Iannarilli. La Ternana non reagisce e quelle poche volte che si affaccia davanti a Joronen continua a mostrare scarsa mira, come Di Tacchio che al 30′ spedisce altissima una buona occasione. Non è aria e lo si capisce un minuto dopo quando con la Ternana tutta sbilanciata in avanti il Venezia lancia un contropiede sul quale Bogdan, Iannarilli e Diakitè si incartano: Pohjanpalo palla al piede arriva al tiro a porta vuota e non sbaglia. Rossoverdi in bambola, al 37′ rischiano un’altra frittata con Agazzi che sbaglia il controllo di palla: soltanto l’imprecisione nega a Zampano il gol del 3-0. Ma il tris è rimandato solo di un paio di minuti: dormita colossale della difesa rossoverde che si fa infilare da Zampano, tiro al volo di Pohajanpalo e deviazione decisiva di Iannarilli, ancora una volta non esente da colpe.

Secondo tempo

Si parte con il cambio – inspiegabile – di Palumbo con Defendi e il successivo rigore per il Venezia: Di Tacchio trattiene Hristov in area, Pohjanpaolo si fa ipnotizzare da Iannarilli. a Ternana prova a scuotersi con Bodgan il cui colpo di testa va alto di poco, ma è una fiammata.

Anche con un uomo in più, la mediana rossoverde è imbarazzante: nel primo tempo Tessmann e Johnsen fanno impazzire i dirimpettai e lo statunitense anche nella ripresa fa letteralmente quello che vuole. L’apoteosi della giornata nera è la quaterna del Venezia sull’asse Ciervo e Cheryshev, entrambi al primo pallone toccato ed entrati pochi secondi: gol del centravanti russo a difesa ancora una volta ferma. L’unica gioia in una serata nera è il primo gol del tifernate Capanni, abile e raccogliere sul secondo palo il cross di Martella dalla sinistra e spedire in rete. Un premio all’impegno del giovane umbro. Ma davvero è una goccia nel mare.

Il tabellino

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Diakite, Bogdan, Sørensen, Corrado (29’st Martella); Agazzi, Di Tacchio (12’st Proietti); Palumbo (1’st Defendi), Partipilo (12’st Donnarumma), Falletti (20’st Capanni); Favilli. A disp.: Krapikas, Vitali, Ghiringhelli, Mazzarani, Paghera, Cassata, Onesti. All: Lucarelli.

VENEZIA (3-4-1-2): Joronen; Hristov (38’st Sverko), Svoboda, Carboni; Candela (26’st Ciervo), Tessmann, Andersen (14’st Busio), Zampano; Ellertsson (25’st Cheryshev); Johnsen, Pohjanpalo (38’st Pierini) A disp: Bertinato, Neri, Modolo, Ceppitelli, Milanese, Novakovich. All. Vanoli.

ARBITRO:Perenzoni di Rovereto (assistenti: Ceccon-Longo IV Ufficiale: Madonia)

VAR: Nasca di Bari AVAR: Miele

MARCATORI: 20’pt Carboni (V), 31’pt Pohjanpalo (V), 44’st Ellertsson (V), 26’st Cheryshev (V), 33’st Capanni (T)

NOTE: Giornata calda e soleggiata, terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori: 5.804 (di cui 187 settore ospiti e 1.723 abbonati).Incasso €: 51.596,00. Rateo abbonati €: 13.785,39 circa. Ammoniti: Defendi (T), Zampano (V). Calci d’angolo: 2-4. Recupero 0’pt 3′ st. Al 5’st Iannarilli (T) para un rigore a Pohjanpalo.