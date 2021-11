Natale in città e Capodanno in Ast, Latini: “Speranza e opportunità per Terni”

TERNI – Presentate questa mattina a Palazzo Spada le iniziative per il Natale 2021 a cura del Comune di Terni. Presenti il sindaco Leonardo Latini, gli assessori Maurizio Cecconelli e Stefano Fatale, oltre alla Fondazione Carit, rappresentata dal presidente Luigi Carlini.

“La visione che abbiamo sempre perseguito – ha spiegato Latini provando a spegnere le polemiche sui ritardi – è quella di rendere la città più bella, accogliente e attrattiva. Con l’organizzazione delle festività natalizie 2021, pur in un periodo molto particolare come quello della pandemia, credo che stiamo andando in questa direzione. Sarà un Natale luminoso e di speranza, un’ulteriore occasione per riscoprire la bellezza della nostra città e coltivare l’orgoglio di essere ternani. Orgoglio e amore per la propria città – ha aggiunto il sindaco – non sono solo sensazioni, o fattori neutri, ma – se coltivati e condivisi – possono avere un riscontro e un impatto importante anche dal punto di vista della promozione della città e quindi sotto l’aspetto economico”.

Luci accese

“Le luci allestite quest’anno si accenderanno l’8 dicembre insieme alla grande stella cometa di Miranda – ha detto l’assessore Stefano Fatale – e – ci auguriamo – possano sostenere il rilancio del commercio cittadino. Allestimenti particolari sono stati ideati per Corso Tacito, Piazza Europa, piazza Tacito, piazza San Francesco, ma non mancheranno interventi d’illuminazione artistica in vie meno centrali e lungo il fiume Nera. Ci sarà anche il videomapping con proiezioni sulle facciate dei principali palazzi cittadini”.

“Le luci di Natale faranno da sfondo a una serie di eventi culturali e tradizionali che – come ha spiegato l’assessore Maurizio Cecconelli – saranno inseriti in un programma da presentare nei prossimi giorni”. Allo stesso tempo accompagneranno la città prima verso il concerto di capodanno allestito in acciaieria per RaiUno per l’Anno che verrà e poi, parzialmente trasformate come di consueto, illumineranno di nuovo la città per San Valentino.

Il Capodanno in Ast

Ovviamente si è parlato anche dell’annunciato Capodanno di Rai 1, che andrà in onda la sera di San Silvestro dal piazzale dell’Ast. La platea di viale Brin potrà raggiungere una capienza massima di 1.500 posti, ma se saranno riservati a invitati, garantiti solo ad autorità o accessibili a pagamento sono dettagli che il Comune si riserva di fornire in un secondo momento, nel corso di un punto stampa dedicato.: “Si tratta – ha spiegato Latini- di un evento importante in una location simbolo della città, in un momento di passaggio per dare un saluto a chi lascia e un benvenuto a chi arriva. E’un evento televisivo secondo solo a Sanremo”.

Ed ha concluso: “Stiamo cercando di comporre un quadro d’iniziative che coinvolga la città intera da qui al febbraio valentiniano – pur con tutte le difficolta economiche del Comune, alle quali si aggiungono le incertezze della pandemia e il rincaro dei materiali. Per questo non posso che sottolineare ancora il ringraziamento a tutti quei soggetti pubblici e privati che ci sono a fianco per l’amore della nostra città e che mi auguro saranno sempre di più”.