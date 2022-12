Natale, il vescovo di Terni Soddu: “Gesù scioglie i cuori e li trasforma in germogli di bene”

TERNI – Celebrata nella cattedrale di Terni la santa messa della Notte di Natale presieduta dal vescovo Francesco Antonio Soddu che ha rivolto il suo augurio alla comunità diocesana e alle tante persone presenti in chiesa, che ha salutato singolarmente al termine della celebrazione.

L’omelia

Un Natale illuminato dalla luce di Gesù, che dona gioia, speranza e rinnovamento ha ricordato monsignori Soddu: “La luce è l’elemento che in questo tempo di Natale viene messo in particolare risalto, la grande luce di Gesù. Alle tenebre, nelle quali siamo continuamente immersi, si contrappone il fulgore di una luce singolare, che dilegua le tenebre, anzi le distrugge. Le tenebre sono quelle generate dalla cecità di quanti se le procurano; di quanti si rinchiudono a riccio; sono le tenebre di coloro che, ignorando la vasta immensità degli orizzonti disvelati dalla luce, si barricano nel buio del proprio piccolo mondo ed hanno anche la presunzione di inglobare, in questo piccolo mondo, tutta la realtà circostante. Un popolo che continua a camminare nelle tenebre, che persiste nel permanere in questo stato, non vedendo e non potendo orientarsi, inevitabilmente rischia di smarrire la strada del proprio percorso; oltretutto, non riconoscendo i volti dei suoi simili va incontro alla dissoluzione di sé e alla propria autodistruzione. In pratica si riduce a non essere più un popolo ma una “cozzaglia” di individui non meglio definiti, in continuo contrasto ora con una parte ora con l’altra. Oggi le tenebre sembra abbiano preso il sopravvento su tutto, e l’umanità sembra stia andando incontro a una catastrofe senza ritorno. La luce di Cristo ci svela le coltri che dovremmo rimuovere dal nostro essere, dalla società, dal mondo; ci fornisce i criteri e ci concede i doni attraverso i quali operare un autentico rinnovamento”

Forza rinnovatrice

L’esortazione quindi a fare proprio il messaggio del Natale e della sua forza rinnovatrice che si esplicita nella carità operosa «a partire dalla nostra persona e, a cerchi concentrici, si sviluppai fino all’incontro con quanti riconoscono ed accolgono la medesima forza rinnovatrice di questa luce. Il popolo inondato da una tale luce non può chiudere gli occhi davanti a tanta grazia; non può rinchiudersi in un prolungato inverno privo di vita, tra gli eterni freddi ghiacciai che, ibernando l’esistente, lo consegnano a un futuro senza data. Al contrario, sciogliendo la durezza dei cuori, li apre a una prospettiva primaverile di promettenti germogli di bene, che già profumano e si realizzano in abbondanti frutti di grazia. Gesù è il sole di giustizia, facciamo in modo che questa grande luce, a causa della nostra negligenza, della nostra mancanza di desiderio di luce, non si affievolisca mai nei nostri rapporti interpersonali, ma sia accolta ed alimentata dalla carità operosa”.