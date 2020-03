“Natale di Terni” vince il premio Italive: “Incoraggiamento a fare ancora meglio”

TERNI – Il Comune di Terni si è aggiudicato il premio nazionale Italive 2019 per aver promosso e organizzato le iniziative del “Natale di Terni. Luce, acqua, magia”. “La comunicazione ufficiale – commenta il vicesindaco e assessore alla cultura, Andrea Giuli – ci è arrivata il 9 marzo scorso, direttamente dai promotori. Ma, in questa situazione, abbiamo pensato che si dovesse attendere un poco nel darla, per discrezione.A distanza di 13 giorni, senza alcun trionfalismo, ma con sommessa soddisfazione, la rendiamo pubblica”. Pensiamo infatti che, a maggior ragione di questi tempi, sia una buona notizia che ci incoraggia, circostanze e risorse permettendo, a proseguire con coraggio e fantasia sulla strada intrapresa. La soddisfazione va ovviamente condivisa con il soggetto che ha curato gli eventi, con tutti i commercianti e i cittadini che hanno fatto la loro parte preziosa e con gli enti che hanno contribuito con le risorse economiche, Fondazione Carit e Camera di Commercio”.

Il Comune di Terni si è aggiudicato il premio tra 246 candidati ammessi al concorso in tutta Italia su 406 segnalazioni raccolte dagli organizzatori. La premiazione si svolgerà a Roma non appena possibile. Il premio Italive è promosso da una importante società nazionale di marketing ed è patrocinato, tra gli altri, dal Mibact, da Autostrade per l’Italia e da Coldiretti.