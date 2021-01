Natale di Terni promosso a pieni voti, successo social per tutti gli eventi

TERNI – Il Natale di Terni dà appuntamento al prossimo anno con la speranza che l’emergenza sanitaria sia passata o perlomeno sotto controllo. La speranza è che, in qualche modo grazie al vaccino, si possa tornare pressoché alla normalità.

Promosso a pieni voto dai ternani e non solo l’intera manifestazione che ha illuminato la città in un periodo buio sotto tutti i profili. Il Natale di Terni è entrato nelle case, attraverso i canali social, raggiungendo 153.155 persone e 16.018 interazioni. Alla diretta dell’ultimo dell’anno con il brindisi virtuale hanno partecipato 4.859 persone e le interazioni sono state 692.

Dunque anche chi, a causa delle restrizioni, non è potuto venire di persona in città a vedere le videoproiezioni sui vari palazzi storici di Terni, il videomapping “Il sogno di Natale”, i ponti illuminati, la galleria di stelle cadenti in largo Villaglori ha potuto vivere la manifestazione ternana.

Anche questa edizione ha richiamato l’interessa della stampa nazionale. Rete 4 il 20 dicembre ha mandato in onda nella trasmissione “I viaggi del cuore” un approfondimento sul Natale di Terni e nello specifico le video proiezioni sui palazzi storici della città, l’albero di 15 metri e il videomapping. Anche Sky Tg24 ha dedicato uno spazio per ricordare il brindisi virtuale del 31 dicembre. Un appuntamento che ha portato luce e magia nei cuori dei ternani e anche di chi non è mai stato a Terni.

Andrea Giuli “Il Natale di Terni – sottolinea il vicesindaco e assessore alla cultura, Andrea Giuli – è ormai una realtà dalla quale credo occorrerà ripartire per il prossimo Natale, magari correggendo il tiro e migliorando. Queste due edizioni hanno introdotto delle novità importanti ed hanno fatto capire le potenzialità. Certo, speriamo per il futuro in delle condizioni di normalità e non in una corsa ad ostacoli come è avvenuto quest’anno. Sulle prossime festività ci confronteremo, ma per puntare più in alto occorrono risorse. Ringrazio gli uffici comunali del Turismo e il concessionario per il lavoro svolto in un momento difficilissimo e la Fondazione Carit che non ci fa mai mancare il suo sostegno”.

Un Natale seppure con le restrizioni che ha rallegrato i cuori di tutti.

Andrea Barbarossa. “Avremmo – spiega Andrea Barbarossa dell’associazione ‘Città da vivere’, aggiudicatario del bando e organizzatore dell’evento – voluto fare di più, ma con l’emergenza sanitaria non è stato possibile. Avevamo annunciato un Natale sobrio senza feste ne fasti nel rispetto di tutti e tutto, Il progetto era molto più ampio e prevedeva il mercatino di Natale con le eccellenze del territorio, i villaggi a tema per i bambini, laboratori e molte altre iniziative tra cui il capodanno in piazza con spettacoli ed intrattenimenti, Il nostro obiettivo è stato portare nelle case, anche attraverso i social, un messaggio di buon auspicio per il futuro e di rinascita. Archiviata questa edizione è giusto pensare già alla prossima con un progetto ancora più grande che possa coinvolgere persone di tutte le età. È giusto credere e puntare nel Natale di Terni e la speranza è quella che possa aver aiutato tutte le persone a sentirsi meno sole. L’obiettivo primario è portare come successo in questi due anni la città di Terni alla ribalta nazionale, essere un veicolo promozionale per il turismo ma soprattutto per il settore economico della città fortemente penalizzati dal durare della pandemia, è stato bello vedere nei giorni antecedenti alle chiusure molte persone in città e le file fuori dai negozi, un affollamento composto nel pieno rispetto delle misure sanitarie, io e la mia associazione in piena sinergia con il Comune abbiamo aperto una strada, non so se anche il prossimo anno saremo noi o altri a gestire questo importante progetto, ma il mio auspicio è che si continui su questa strada con tempi e modalità di realizzazione più ampi dando così la possibilità di progettare e realizzare allestimenti sempre migliori, un particolare ringraziamento va al Comune e la Fondazione Carit per il contributo concesso”.

Il Natale di Terni è stato voluto e finanziato da Comune di Terni e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni; realizzato,dall’associazione “Città da vivere”.