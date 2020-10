Nasconde cocaina sotto il sedile dell’auto: scattano le manette

TERNI – La Polizia ha arrestato un 50enne originario di Grosseto, con precedenti anche per riciclaggio, fermato per un controllo a bordo della sua auto. Al controllo ha riferito circostanze contraddittorie sulla sua presenza a Terni, mantenendo un atteggiamento di estremo disagio, che ha spinto gli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile ternana all’ispezione dell’auto. Da sotto il sedile è spuntato un vistoso involucro contenente due confezioni di sostanza bianca, risultata essere cocaina, per oltre 180 grammi. L’uomo è stato arrestato e portato in carcere, in attesa della direttissima. Con questo salgono a 39 gli arresti per droga da parte della Squadra Mobile ternana dall’inizio dell’anno.