Nasce “Terni col cuore”, per aiutare le famiglie in difficoltà

TERNI -L’annuncio l’aveva dato il patron della Ternana Stefano Bandecchi, che sarà il primo contributore con 500.000 euro l’anno per tre anni. Venerdì mattina è stato firmato ufficialmente l’atto costitutivo: è nata l’associazione Terni col cuore, ideata dallo stesso imprenditore livornese per dare sostegno economico alla città ed in particolare le famiglie con maggiori problemi. Presso il notaio Fulvio Sbrolli, erano presenti per la firma il vice presidente Paolo Tagliavento che sarà il presidente dell’associazione, il team manager rossoverde Mattia Stante che ne sarà il vice ed inoltre due rappresentanti dei tifosi, Tommaso Moroni, numero uno della Ternana Marathon, che sarà consigliere e Fabio Moscatelli che fungerà da tesoriere.Nei prossimi giorni,Terni col cuore avrà anche il suo sito internet ufficiale