Nasce il Fondo Salva Calcio: 10 miliardi per le società di B e C

La riunione del consiglio di presidenza della Figc con le leghe professionistiche ha dato l’ok al varo del cosidetto Fondo Salva Calcio: uno stanziamento economico, preannunciato dal ministro dello sport Spadafora e che è stato approvato su proposta del presidente Gabriele Gravina e che verrà ratificato il prossimo 8 giugno nel corso del consiglio federale. Si tratta di un piano che dovrebbe attingere in parte anche da un prelievo forzoso sulle scommesse.

” La solidità patrimoniale e la disponibilità finanziaria della Figc – si legge in una nota – ha consentito un intervento diretto in favore dei Club, di calciatrici/calciatori e dei tecnici di Serie B, Serie C, Lega Dilettanti e calcio femminile per fronteggiare la crisi generata dall’emergenza Covid-19 per complessivi 21 milioni e 700 mila euro.”

Gravina. Il presidente Figc Gabriele Gravina spiega: “È un’iniziativa che non ha precedenti e rappresenta una grande assunzione di responsabilità che la Figc prende in favore del sistema calcio nel suo complesso. Si tratta di uno stanziamento diretto la cui entità fungerà sicuramente da volano per la ripresa”

Le Cifre. Alla lega di B ed alla Lega Pro andranno dalla Figc fino a 5 milioni di euro, la stessa che sarà stanziata per sostenere le società della Lega Dilettanti. Viene poi riconosciuto un contributo unico ak Fondo di Solidarietà calciatori, allenatori e preparatori atletici fino a 3 milioni. Infine, saranno stanziati 700.000 per le società della Divisione Calcio Femminile, per il sostegno alle società finalizzate alla ripresa e al completamento delle attività della stagione sportiva 2019/2020