Nasce a Terni il “Journal of gastric surgery”, rivista scientifica internazionale

TERNI – La sfida è quella di una rivista scientifica, medica, ma anche divulgativa. Per questo motivo il “Journal of Gastric Surgery”, oltrechè cartaceo sarà disponibile anche online, consultabile da tutti gratuitamente. “Il coronamento di un sogno”, lo ha definito il professor Amilcare Parisi, direttore del reparto di chirurgia gastrica dell’ospedale di Terni. La prestigiosa rivista scientifica internazionale avrà sede operativa e direzionale a Terni e raccoglierà alcune delle firme più prestigiose in ambito medico scientifico.

Presentazione. La rivista, multidisciplinare ed a carattere trimestrale, è stata presentata questa mattina al Caffè letterario della BCT alla presenza dello stesso Parisi, del vicesindaco Andrea Giuli, dal commissario straordinario della Azienda Ospedaliera Andrea Casciari, dal direttore sanitario Sandro Vendetti e dal direttore di Oncologia medica Sergio Bracarda, oltrechè dal commissario della Asl numero 2 Massimo De Fino, dal presidente di Terni Digital Edoardo Desiderio (direttore responsabile) e dal professor Chang Ming Huang, in videoconferenza dal dipartimento di chirurgia gastrica dell’università di Fujian.

Contenuti. “Ci saranno – ha spiegato Parisi – contenuti altamente selezionati e dall’alto potenziale scientifico, in grado di guidare il personale medico ad ogni livello nei processi diagnostici e decisionali, nelle strategie terapeutiche da adottare, nella valutazione di differenti approcci chirurgici e nelle nuove tecnologie”. Una rivista completamente in inglese, con un board scientifico di alto livello, con caratteristiche innovative dal punto di vista tecnologico, tali da renderla all’avanguardia nel panorama internazionale e unica a livello italiano. Sara open access, quindi fruibile gratis a tutti, ma con protezione Blockchain dei contenuti intellettuali. Il sito di riferimento www.journalofgastricsurgery.com.

“La nascita a Terni di questo progetto – spiega Parisi – non casuale ma effetto dell’attività quotidiana in ambito clinico-assistenziale, associata allo sviluppo di progetti di ricerca, studi clinici e collaborazioni internazionali. Ogni contenuto inviato alla rivista dovrà essere innovativo ed originale, per questo ogni manoscritto ricevuto viene dapprima passato per così dire ai raggi X attraverso il CrossRef Similary Check, un software innovativo che utilizza robot informatici per evitare casi di plagiarismo scientifico, fenomeno oggi molto diffuso”.