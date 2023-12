Narni, violenze e soprusi alla moglie davanti al figlio minorenne: 42enne finisce in carcere

NARNI – Un 42enne, incensurato, è stato arrestato dai carabinieri del comando stazione di Narni per maltrattamenti in famiglia. L’uomo è stato tradotto in carcere a seguito di un’ordinanza emessa dal gip del tribunale di Terni, eseguita dagli stessi militari che hanno condotto le indagini. Tutto è partito dalla denuncia sporta dalla moglie 40enne, ormai esasperata dalla situazione vessatoria cui era sottoposta. Ci sono anche dei morsi dati alla moglie tra le violenze contestate all’uomo. Emerge dall’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal gip di Terni.