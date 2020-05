Narni, vandali in azione al campo di San Liberato: colla a presa rapida sui lucchetti

NARNI – Incredibile gesto di vandalismo a San Liberato, al campo sportivo Adelaide, dove gioca il Del Nera. Ignoti hanno infatti sigillato i lucchetti del cancello con la colla a presa rapida. La società che si è accorta del gesto, si è sfogata in rete:

“Volevamo sentitamente ringraziare la persona che nella giornata di ieri, probabilmente durante una passeggiata lungo le sponde del lago Serena, dopo giorni di negazione della libertà, ha pensato bene di dare subito sfogo alla propria creatività repressa introducendosi in maniera non autorizzata presso il nostro impianto sportivo per versare un po’ di attack nelle serrature dei lucchetti dei cancelli.Una mossa da vero campione, anche perché, ragazzino o adulto che sia, partire da casa con attack in tasca premeditando la bravata, lascia pensare a che importante livello veleggi il suo QI. “