Narni, vandali devastano la sede del centro Arci al parco Donatelli

NARNI – Nella notte tra Natale e Santo Stefano ignoti hanno vandalizzato le porte del Centro Arci presso il Parco “Bruno Donatelli” di Narni Scalo. I fatti si sono ripetuti anche nella notte tra il 28 e il 29 dicembre, in questa occasione sono stati danneggiati anche i locali interni del Centro. Un gesto vile contro una struttura centro della vita sociale della zona.

“Quanto accaduto è stato denunciato alle autorità competenti – scrive l’Arci – auspichiamo possano essere individuate al più presto le responsabilità. Gesti come questi minano non solo le attività in corso ma tutta la comunità narnese. Il centro è da sempre un luogo a disposizione della città e di tutto l’associazionismo narnese, atti del genere non fermeranno il nostro lavoro per creare un punto sempre più aperto e accogliente. Per troppo tempo non si è voluto affrontare il tema del degrado sociale nella zona, inviteremo quindi la comunità locale ad una riflessione pubblica per tentare dal basso una strategia condivisa che faccia da argine a questa situazione”