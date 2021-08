Narni, tragedia in via Tuderte: ottantenne muore sul colpo

NARNI – Tragedia domenica mattina in via Tuderte dove un uomo di ottant’anni di Narni ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto condotta da un 79enne. L’uomo è morto sul colpo. Sul posto per i rilievi e la gestione del traffico sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Narni: il veicolo dell’investitore è stato posto sotto sequestro e la salma dell’anziano è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.