Narni, tenta il suicidio gettandosi nel vuoto dal Ponte d’Augusto: donna salvata in extremis

NARNI – Tragedia sfiorata a Narni, dove nel primo pomeriggio di mercoledì una donna di circa 50 anni, originaria dell’amerina, ha tentato il suicidio gettandosi nel vuoto dal Ponte di Augusto. La donne ha scavalcato la recinzione del ponte ma è stata vista dai volontari della protezione civile Arci di Narni, i quali hanno cercato di farla desistere.

La donna però non ne voleva sapere e si è spostata pericolosamente verso il bordo del ponte ed in quel momento sono giunti sul posto i Carabinieri del comando stazione di Narni che sono saliti sulla struttura, tentando a loro volta di farla ragionare. Non senza fatica e rischi per la loro incolumità sono riusciti ad afferrarla nel momento in cui la donna si era lasciata andare. Salvataggio quindi in extremis Poi l’intervento del 118 e il trasporto in ospedale.