A Narni si dimette l’assessore Bernardini e si candida a sindaco di Ussita

NARNI – Lascia il posto, per ragioni personali, l’assessore del Comune di Narni Silvia Bernardini che si candiderà a sindaco nel suo paese d’origine, Ussita, duramente colpito dal terremoto del 2016, dove la stessa Bernardini è stata primo cittadino già anni fa. A darne notizia il sindaco di Narni Francesco De Rebotti: “Non potevo non sostenerla in questa avventura, ringraziandola per il grande lavoro svolto, la sua professionalità e serietà nelle tematiche che l’hanno vista protagonista. In bocca al lupo. Ussita sarà in buone mani”.