Narni, sediate agli avventori di un bar poi colpisce un carabiniere: donna denunciata

NARNI – Serata movimentata quella di sabato a Narni. In pieno centro, a via Garibaldi, una donna, in evidente stato di ubriachezza, ha dato in escandescenza, per motivi non chiariti ed ha cominciato a scagliare sedie a caso contro gli avventori di un bar. Sul posto si sono subito portati i Carabinieri, allertati dai gestori del locale dove si trovava, che hanno trovato la donna sotto effetto di alcol e droga ancora in preda al suo raptus.

Ne ha fatto le spese un Carabiniere che ha preso dalla donna un colpo in faccia. La donna, già nota alle forze dell’ordine per episodi simili, è stata messa con qualche fatica in condizion di inon nuocere più a nessuno e per lei è scattata una denuncia per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale e una multa per ubriachezza molesta.