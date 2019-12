Narni Scalo, fiamme e fumo alla Go Source a causa di un incendio

NARNI – Pomeriggio di superlavoro sabato per i Vigili del fuoco, chiamati anche ad intervenire a Narni Scalo dove questo pomeriggio attorno alle 16.30 hanno dovuto domare il fumo denso e scuro alzatosi dalla ciminiera dell’impianto della Go Source, ex Elettrocarbonium. Secondo quanto informa il sindaco Francesco De Rebotti, dovrebbe essersi trattato di un incendio nel tratto tra il filtro e la ciminiera. Le fiamme sono state spente prima dell’arrivo dei Vigili del fuoco dal sistema antincendio e dagli operai con le pompe e in contemporanea sono stati fermati gli impianti. La situazione, in attesa dell’Arpa sarebbe sotto controllo. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Amelia e il sindaco di Narni, Francesco De Rebotti.