Narni, ritorna il Dalla Republic con tanti ospite tra cui Bruno Mariani

NARNI – Ci sarà anche Bruno Mariani storico collaboratore, co-autore, co-produttore e chitarrista di Lucio Dalla, il 7 marzo a Terni in occasione del Dalla Republic. L’appuntamento è al teatro Manini di Narni dalle 21. ‘Dalla Republic – Tributo a Lucio Dalla’ è uno spettacolo che nasce da un’idea di Giovanni Tasca (grande appassionato della musica di Lucio) e grazie alla direzione artistica di Jonathan Cresta. Ha origine non tanto da una volontà celebrativa, quanto dal desiderio di far conoscere musica e parole del cantautore italiano tramite la bravura di giovani talenti.

La band Si forma così una band (‘Disperato Erotico Band’) attualmente composta da: Jonathan Cresta (tastiere), Lorenzo Borseti (chitarra), Gabriele Teofoli (batteria), Lorenzo Mattioli (basso), cui si alternano voci maschili e femminili. Il Dalla Republic ha fatto il suo debutto a marzo 2017 al Teatro Manini di Narni in forma di rappresentazione artistica caleidoscopica comprendente (oltre alle canzoni) danza, immagini, recitazione. Questo per interpretare al meglio la personalità eclettica di Lucio Dalla, genio dell’arte e non solo cantautore. Lo spettacolo in versione acustica, invece, è stato messo in scena in vari locali del ternano e anche nella splendida cornice di Santa Severa (Civitavecchia).

Mariani Quest’anno, il 7 marzo, si tornerà dove tutto ha avuto inizio: alle 21 al Teatro Manini di Narni. Sarà presente il balletto con le coreografie di Lucrezia Cardinali in collaborazione con la scuola di danza ‘Attitude’ di Terni. Ci saranno momenti di recitazione affidati all’attore Pierluigi Stentella. Il regista ternano Luciano Brogelli dirigerà il dietro le quinte, mentre sul palco sarà protagonista la musica della Disperato Erotico Band insieme alle voci di Giovanni Tasca, Asia Latini, Lara Bassetti e Mauro Antonelli. Ma la vera sorpresa sarà avere ospite Bruno Mariani storico collaboratore, co-autore, co-produttore e chitarrista di Lucio Dalla. Inoltre, nel foyer del teatro, sarà allestita una mostra di opere grafiche a cura di Daniel Pisanu, in omaggio ad alcune delle più suggestive canzoni di Lucio Dalla. Il ricavato dei biglietti dello spettacolo sarà devoluto in beneficienza all’associazione ‘Narni lotta contro il cancro’. Per maggiori informazioni sulla serata e sull’acquisto dei biglietti digitare ‘Dalla Republic – Tributo a Lucio Dalla’ e mettere like alla pagina Facebook o Instagram.