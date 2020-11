Raccolte e consegnate al sindaco 1.800 firme per l’ospedale di Narni

NARNI – I pensionati di Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil, insieme ai segretari confederali, nel corso di una manifestazione davanti all’ospedale di Narni hanno consegnato al sindaco, Francesco De Rebotti, una petizione di 1.800 firme raccolte per chiedere il pieno funzionamento di ospedali e distretti attualmente aperti, la costruzione del nuovo nosocomio e la riapertura degli uffici Inps. “In questo momento ci sentiamo cittadini di serie B – hanno spiegato i rappresentanti sindacali, illustrando l’iniziativa – ed è per questo che abbiamo voluto raccogliere il forte malcontento che c’è tra la popolazione locale e tradurlo in richieste precise, che abbiamo inoltrato anche alla presidente della Regione e al direttore dell’Inps di Terni”.