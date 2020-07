Narni, pronto alla riapertura il viadotto di Montoro: Cancelleri in Umbria per fare il punto sulle infrastrutture

NARNI – Riapre al traffico venerdì 17 luglio, con tre giorni di anticipo, il viadotto di Montoro, chiuso il 1 giugno scorso per lavori di consolidamento su un pilone. L’annuncio è del sindaco di Narni Francesco D Rebotti:si potrà transitare su corsia unica in entrambe le direzioni. Semaforo verde per automobili e mezzi pesanti.

“Ringrazio i cittadini che hanno pazientemente – sottolinea – accompagnato la vicenda con grande senso di responsabilità. Così come plaudo alla velocità con cui Anas è riuscita ad intervenire per risolvere il complesso problema. Ho, insieme al consiglio comunale di Narni, cercato di operare per alleviare al massimo un impatto importante sulle nostre strade. Ed il lavoro continua con gli interventi presi in carico da Anas sulla sicurezza della nostra viabilità. Il ringraziamento più sentito al questore di Terni ed a tutte le forze di polizia, compresi i nostri vigili urbani, che hanno messo in campo uno sforzo straordinario e faticosissimo nei controlli. Speriamo da venerdì di tornare definitivamente alla normalità”

Arriva Cancelleri. Il viceministro alle infrastrutture Giancarlo Cancelleri, che di questa vicenda si era occupato in prima persona, sarà in Umbria giovedì per fare il sopralluogo ed anche il punto su varie questioni: alle 10 sarà a Montoro, poi alle 12 12 passaggio al cantieri della Terni-Rieti, alle 15 il passaggio in località Valserra (binario unico), alle 16.15 in Comune a Spoleto per un incontro con il sindaco Umberto De Augustinis e, in chiusura, alle 18 check al viadotto delle Fontanelle sul valico della Somma.