Narni, positivo al Covid l’assessore Lucarelli: il sindaco De Rebotti in auto-isolamento

NARNI – Lorenzo Lucarelli, assessore a sport e turismo del comune di Narni è risultato positivo al Coronavirus. Per questo motivo, il sindaco Francesco De Rebotti, che ha avuto contatti con lui, sia pure con mascherina e distanziamento, ha deciso di auto-isolarsi. Ne dà comunicazione lui stesso.

“Questa mattina – scrive il sindaco in una nota -, il mio assessore Lorenzo Lucarelli mi ha comunicato di aver ricevuto esito positivo al tampone. Per questo motivo, in attesa del tracciamento dei sui contatti che dovrebbe risalire da giovedì scorso in poi, ho dato mandato di sospendere tutte le attività e di prevedere la chiusura di tutti gli uffici comunali nella giornata di giovedi 29 ottobre a scopo precauzionale per dipendenti e cittadini e per organizzare una sanificazione di tutti gli spazi. Nel frattempo, avendo avuto direttamente contatto con Lorenzo, sia giovedì che venerdì scorso, anche io sono costretto, per ovvi motivi precauzionali, ad iniziare l’isolamento domiciliare fiduciario in attesa di comunicazione da parte della Usl. I contatti di lavoro con Lorenzo sono avvenuti con l’utilizzo dei dispositivi e relativo distanziamento ma, come sapete bene, il protocollo sanitario prevede questo, per me e per i suoi contatti che saranno avvertiti di seguito. Mi dispiace tanto – sottolinea De Rebotti -, come faccio tutti i giorni, non poter essere in ufficio ma vi assicuro che il mio ed il nostro lavoro proseguirà fortunatamente con la tecnologia che abbiamo a disposizione. Quindi non cambierà nulla, se non l’essere ancora più attento, motivato e se possibile vicino alla nostra comunità. Grazie a Lorenzo che, per trasparenza e spirito di collaborazione, mi ha chiesto di rendere evidente la sua situazione per mettere tutti nelle condizioni di valutare eventuali contatti di cui può non avere contezza. Lo ritengo un gesto di grande responsabilità. L’ho fatto poco fa ma gli mando un abbraccio anche qui e, sapendo che sta bene, lo ringrazio di nuovo”.