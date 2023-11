NARNI – Un uomo di 58 anni, già gravato da precedenti penali, è stato denunciato in stato di libertà per minaccia aggravata e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. L’uomo a seguito di un diverbio per futili motivi con un 33enne all’interno di un bar del Narnese, lo aveva minacciato di morte brandendo una vanga. Immediata la richiesta d’intervento alle forze dell’ordine da parte degli altri presenti, che ha scongiurato ulteriori conseguenze dalla lite.