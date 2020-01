Narni, mentre esce dal bar un’auto la investe e poi scappa: polso fratturato

NARNI – Incidente a Narni Scalo nel pomeriggio del 7 gennaio. Una donna di 59 anni è stata investita subito dopo essere uscita da un bar, mentre camminava sul ciglio della strada, in via Tuderte, in una zona sprovvista di marciapiede. La donna, residente a Narni, è stata letteralmente travolta da una automobile il cui conducente non solo non ha frenato, ma dopo averla investita non si è fermato ed ha proseguito la sua corsa.

La donna ha subito sentito una botta forte nella parte sinistra del corpo ed è stata scaraventata a terra. Cadendo, si è fratturata il polso sinistro e si è procurata altre escoriazioni. Nonostante questo, ha avuto la forza di rientrare nel bar, dove le sono stati prestati i primi soccorsi.Poco dopo è stata accompagnata presso l’ospedale di Narni dove le è stata diagnosticata la frattura del polso e le altre ferite. Stando a quanto comunicato dai famigliari della donna, i carabinieri della stazione di Narni Scalo, avrebbero già identificato il conducente del mezzo