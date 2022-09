NARNI – Controlli a tappeto sul territorio amerino presso i locali notturni del comprensorio e proprio in quella sona sono state rilevate irregolarità all’interno di un night club: il titolare, in particolare, aveva violato alcune norme riguardanti la sicurezza sul lavoro e impiegato personale irregolare (tre unità). L’uomo è stato pertanto deferito in stato di libertà e, come sanzione accessoria, è stata applicata la sospensione dell’attività imprenditoriale. Nello stesso contesto, un avventore del locale, S.L., cittadino albanese 40enne abitante a Narni, già conosciuto alle forze dell’ordine e sottoposto alla misura alternativa della libertà personale (obbligo di rimanere in casa dalle ore 21.00 alle ore 07.00) per reati di droga, è stato rintracciato dopo avere tentato di eludere i controlli. L’autorità giudiziaria ha pertanto revocato il beneficio in atto: l’uomo è finito dietro le sbarre nel carcere di Terni.