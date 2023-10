Narni, intervento chirurgico innovativo eseguito all’ospedale

La soddisfazione

“La vera problematica delle lesioni della cuffia dei rotatori della spalla consiste nel fatto che i tendini lesionati molto spesso sono notevolmente degenerati e di scarsa qualità” Sebastiani in una nota dell’Usl 2. “L’atto chirurgico – prosegue – viene eseguito in artroscopia, come tutte le riparazioni della cuffia dei rotatori”. “Sono felice che il nostro reparto – sottolinea Scaia – si confermi all’avanguardia e che sia in grado di dare risposte concrete e di alto livello ai nostri pazienti”. “Ancora una volta – dichiara il direttore generale dell’Azienda Usl Umbria 2 dott. Massimo De Fino che si è congratulato con il personale sanitario per l’ottimo lavoro svolto – il reparto di Ortopedia di Narni si conferma apripista per l’innovazione chirurgica affermando, come nei piani della Regione Umbria e della direzione strategica – la propria posizione grazie anche al costante lavoro del reparto di riabilitazione e la riapertura del reparto di medicina interna”.