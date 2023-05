Narni, incendio in un appartamento: tre donne restano intossicate

NARNI – Intervento dei vigili del fuoco di Terni nel primo pomeriggio di giovedì per un incendio che ha interessato un appartamento in un condominio a Narni, nella frazione di Santa Lucia. Il bilancio per i coinvolti parla di tre donne lievemente intossicate e soccorse dal 118: le loro condizioni non sarebbero preoccupanti. Il personale del 115 ha domato le fiamme e proceduto all’evacuazione delle persone residenti nella casa gravemente danneggiata dall’incendio e in altre due adiacenti, in questo caso per precauzione. Si è poi proceduto all’avvio delle operazioni di bonifica e smassamento dei materiali presenti nell’appartamento. In corso di valutazione le condizioni di agibilità del piano interessato dalle fiamme. Sull’accaduto stanno compiendo accertamenti i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni e i carabinieri.