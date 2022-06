NARNI – Un vasto incendio è scoppiata domenica mattina a Narni, interessando sterpaglie e bosco sulla via Capitonese, in località La Quercia. Sul posto per spegnere le fiamme hanno lavorato i Vigili del fuoco di Amelia, Terni, Orvieto, Spoleto e Todi. Sul è intervenuto anche l’elicottero Drago.