NARNI – Violenza e minaccia a pubblico ufficiale e resistenza a pubblico ufficiale. Sono questi i reati per i quali un trentenne è stato arrestato lo scorso martedì a Narni. L’uomo si era presentato in caserma per avere delucidazioni riguardo la sua iscrizione sul registro degli indagati della Procura della Repubblica presso il tribunale di Terni, a seguito di una denuncia effettuata dallo stesso reparto per il reato di interruzione di pubblico servizio. A quel punto si è scagliato contro il comandante e lo ha aggredito fisicamente. Il 30enne è stato immobilizzato dopo una breve colluttazione grazie all’intervento di altri due militari ed è stato arrestato e portato presso una camera di sicurezza a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa del processo con il rito direttissimo. Nei confronti dell’arrestato, quindi, all’esito dell’udienza di convalida tenutasi innanzi al giudice del tribunale di Terni è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere. I militari sono stati tutti refertati per le lesioni subite.