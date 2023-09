Narni, frontale a Montoro: muore donna di 76 anni, grave il marito

NARNI – Una donna di 76 anni, narnese, ha perso la vita a Montoro, frazione di Narni, a seguito di un scontro frontale avvenuto nella mattina di sabato lungo la strada che conduce al cimitero. La donna, che si trovava in auto con il marito di 80 anni, è morta dopo che il mezzo ha impattato frontalmente con un altro veicolo. La coppia era a bordo di una vecchia Fiat 500. Ad avere la peggio sono stati i due anziani, trasportati d’urgenza in ospedale: l’uomo è stato ricoverato con riserva di prognosi mentre la donna, che pure i sanitari del 118 accorsi sul posto hanno provato a rianimare, non ce l’ha fatta. La polizia locale di Narni indaga per ricostruire l’accaduto.