Evade dai domiciliari e perseguita i vicini di casa: denunciato

NARNI – Ha violato la misura degli arresti domiciliari, alla quale era sottoposto e per di più ha preso di mira i vicini. Per un trentottenne barese residente a Narni è scattata la denuncia da parte dei carabinieri. L’uomo, si era allontanato dal suo domicilio ed in più di una occasione aveva posto in essere in più occasioni condotte persecutorie e minacciose nei confronti del proprietario della sua abitazione. Per lui è scattato il deferimento per evasione ed atti persecutori.

Furto Sempre i carabinieri, ma quelli di Papigno hanno fermato e controllato un quarantaduenne romeno accusato di furto. I militari, durante il controllo, avevano notato come l’uomo avesse un atteggiamento nervoso. Dal controllo è emerso come avesse con se uno zaino, risultato rubato ad un trentottenne ternano due settimane prima. Contattato il proprietario i carabinieri gli hanno restituito lo zaino e hanno denunciato il 42enne per ricettazione e violazione degli obblighi imposti dalla misura di prevenzione dell’avviso orale, secondo cui i soggetti che vi sono sottoposti non devono commettere reati.