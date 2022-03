Narni, evacuati quattro appartamenti di una palazzina dopo incendio

NARNI – Evacuati in via precauzionale i quattro appartamenti di una palazzina del centro storico di Narni, dove martedì mattina è divampato un incendio. Non si registrano feriti. Le fiamme si sono sviluppate in uno scantinato posto nel seminterrato dell’edificio, di due piani. Spento il rogo, sono cominciate le operazioni di smassamento e di verifica dei piani superiori. Sul posto sono intervenuti due mezzi dei vigili del fuoco, oltre ad un’autobotte e ad un carro Nbcr.