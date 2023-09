Narni e l’Umbria ricordano Giuliano Montaldo, fece nascere le ‘Vie del cinema’

NARNI – Era cittadino onorario di Narni il regista e sceneggiatore Giuliano Montaldo morto a Roma all’età di 94 anni. Nella città umbra aveva voluto Le vie del cinema, rassegna dedicata ai film restaurati. Il sindaco di Narni, Lorenzo Lucarelli, esprime quindi il suo, del Comune e della città per la scomparsa di Montaldo: “Da anni – ricorda -, grazie alla volontà dei sindaci Annesi, Bigaroni e De Rebotti, era cittadino onorario di Narni. Ma eravamo e siamo noi onorati di aver avuto la possibilità e la fortuna di conoscere Giuliano Montaldo e di collaborare con una figura così importante, profonda, affascinante”. Riguardo alle Vie del cinema, che ha compiuto 29 anni, il sindaco ricorda che il regista “ne è stato il direttore artistico e in questi ultimi anni è stato co-direttore insieme ad Alberto Crespi”. “Il giorno che gli venne conferita la cittadinanza onoraria di Narni – dice Lucarelli -, inaugurammo anche il cinema ‘Monicelli’. Se tanta strada è stata fatta, se Narni può contare oggi su una manifestazione riconosciuta in tutta Italia, è grazie anche e soprattutto a Giuliano Montaldo”.