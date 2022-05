Narni, Corsa all’Anello: vince il terziere bianconero: a Mezule l’anello d’argento

La prima tornata

Nella prima tornata Mezule ha totalizzato 15 punti, Fraporta 30 punti e Santa Maria 45. Nel primo scontro hanno corso Jacopo Rossi su Mazzini per Fraporta, che ha portato a casa 15 punti (due anelli ed una bandierina abbattuta per 15 punti di penalità) contro Alessandro Scoccione di Santa Maria su Pattolina che ha totalizzato 0 punti perché uscito fuori pista. Nel secondo scontro, Scoccione ha corso contro Cristiano Liti di Mezule su Scoiattolina. Il cavaliere di Santa Maria ha totalizzato 45 punti, quello di Mezule 0 (un anello ed una bandierina abbattuta per 15 punti di penalità). Nell’ultimo scontro tra Mezule e Fraporta i bianconeri hanno portato a casa 15 punti (due anelli ed una bandierina abbattuta per 15 punti di penalità), così come i fraportani. Il totale alla fine

della prima tornata era di 15 punti per Mezule, 30 per Fraporta e 45 per Santa Maria.

Seconda tornata

Nella seconda tornata si sono scontrati Ernesto Wilmi Santirosi su Deserto Proibito per Mezule, Luca Paterni su Sou Incantada per Fraporta e Tommaso Suadoni su Spirit of Fall per Santa Maria. Mezule ha portato nel bottino 75 punti, Fraporta 30 e Santa Maria 35. Nel primo scontro Mezule – Fraporta, sia i bianconeri che i rossoblù hanno totalizzato 30 punti. Nel secondo scontro Fraporta ha totalizzato 0 punti perché Paterni è uscito fuori dalla pista e Santa Maria 5 punti (due anelli e 25 punti di penalità per bandierine abbattute). Nel terzo scontro Santa Maria contro Mezule, gli arancioviola hanno totalizzato 30 punti e i bianconeri 45. I parziali erano quindi 90 per Mezule, 60 per Fraporta e 80 per Santa Maria.

Ultima tornata

La terza ed ultima tornata, ha visto scontrarsi Tommaso Finestra su Air County per Mezule, Leonardo Piciucchi su Don Medellin per Fraporta e Diego Cipiccia su Lord Nikel nel primo scontro e su Pattolina nel terzo scontro per Santa Maria. Mezule ha totalizzato 90 punti, Fraporta 60 punti e Santa Maria 55 punti. Nel primo scontro Santa Maria – Mezule, Cipiccia ha portato a casa 30 punti e Finestra 45, nel secondo scontro Mezule – Fraporta, Finestra ha portato a casa 45 punti e Piciucchi 30. Infine nel terzo scontro Fraporta – Santa Maria Piciucchi ha portato nel bottino 30 punti e Cipiccia 25 (due anelli e 5 punti di penalità per bandierina abbattuta). A vincere quindi è stato Mezule, con 180 punti.

Miglior cavaliere

A vincere il premio di miglior cavaliere è stato Tommaso Finestra di Mezule che nella terza tornata ha portato a casa 90 punti (6 anelli), facendo l’en plein. Al termine della Corsa all’Anello è stato premiato il cavaliere Diego Cipiccia, che oggi ha disputato la sua ultima Corsa all’Anello. Il fantino arancioviola, dal 1997, anno del suo debutto, ha collezionato 13 vittori guadagnandosi il soprannome di Signore degli Anelli.