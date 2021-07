Narni, Corsa all’Anello si riparte: i cavalieri tornano al campo de li giochi

NARNI – L’associazione Corsa all’Anello ha ufficializzato la disputa della Corsa all’Anello al Campo de li Giochi domenica 5 settembre alle 18. La gara equestre, quindi, si farà e i cavalieri dei terzieri di Mezule, Fraporta e Santa Maria torneranno in campo per battersi e conquistare l’ambito anello d’argento. Dopo due anni di fermata, a causa dell’emergenza covid 19, torna quindi una delle giostre equestri più belle d’Italia, clou della manifestazione ‘Secondo Aevo’ che inizierà il 27 agosto con tanti eventi.

Scuderie Il 10 luglio inizieranno le visite ai cavalli nelle tre scuderie. Ogni terziere potrà sottoporre alle visite 6 cavalli (18 complessivi) e quest’anno, verrà effettuato anche un prelievo di sangue a sorteggio ad un cavallo per terziere, valido come test antidoping. La commissione veterinaria è stata confermata e sarà formata dal professore dell’Università di Perugia Marco Pepe, dalla veterinaria della Fitetrec Stephanie Rouge e dal dottor Guido Castellano.

Montesi Si procederà, poi, con tre prove ufficiali prima della giostra equestre che si terranno al Campo de li Giochi. La prima si terrà domenica 8 agosto alle 17, la seconda sabato 21 agosto alle 17 e la terza venerdì 3 settembre alle 17. “È una grande soddisfazione – ha affermato il presidente dell’Associazione Corsa all’Anello Federico Montesi – poter finalmente tornare con la Corsa al campo. Il mio ringraziamento va ai terzieri per aver ripreso in pieno le attività e aver mantenuto in vita e in piena efficienza le scuderie, nonostante tutte le difficoltà legate all’emergenza sanitaria. L’appuntamento è quindi per il 27 agosto con secondo aevo che si concluderà il 5 settembre con la Corsa all’Anello. E finalmente sarà di nuovo ‘Cavalli agli stalli’.