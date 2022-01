NARNI – Nella notte tra sabato e domenica un’autovettura ha preso fuoco in un garage. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco di Terni si è occupata di domare l’incendio e i carabinieri di Amelia sono intervenuto in loco per i rilievi del caso. La vettura è andata distrutta e, a causa dei danni, il garage è stato dichiarato inagibile.