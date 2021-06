Narni a tutto jazz con il concerto di Rosario Giuliani e Luciano Biondini il 29 agosto

NARNI – Si intitola “Cinema Italia” il nuovo appuntamento del cartellone 2021 di Suoni Controvento, festival estivo di arti performative promosso da AUCMA. Protagonisti del suggestivo palcoscenico naturale del Ponte di Augusto, lungo il Parco Fluviale del Nera a Narni, comune che per la prima volta ospiterà il Festival, il prossimo 29 agosto alle ore 18.00 saranno Rosario Giuliani (sax contralto & soprano) e Luciano Biondini (fisarmonica) con un omaggio alla musica da film di Ennio Morricone.

“È motivo di soddisfazione per il Comune di Narni entrare nel circuito dei Suoni Controvento – asserisce Lorenzo Lucarelli, assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Narni – un festival di grande qualità che lega diverse forme d’arte come la musica, la letteratura e il teatro, ma che rappresenta anche un veicolo di grande promozione turistica. Un progetto che ci dà la possibilità di mettere in vetrina le nostre eccellenze territoriali, che si sposano perfettamente con il format della kermesse che mette al centro un connubio di cultura e natura”.

“Narni – commenta Gianluca Liberali, direttore artistico di SCV – è una città nota e apprezzata in tutto il mondo per il suo patrimonio storico-monumentale del centro storico che, attraverso le sue manifestazioni, viene continuamente esaltato e valorizzato. Il nostro interesse sul territorio è rivolto più all’aspetto paesaggistico che circonda il borgo, a partire dal parco Fluviale del Nera. Il Ponte di Augusto è una sorta di simbolo della nostra manifestazione perché rappresenta la storia della ricchezza architettonica dell’Umbria inserita in un contesto naturale. Per noi è una bellissima sfida far emergere questo punto di vista e portare alla luce una ricchezza meno nota ai turisti, forse anche agli umbri “.

Sul palco – La musica da film di Ennio Morricone fa parte ormai da parecchi decenni della colonna sonora del pianeta e l’assegnazione al Maestro del premio Oscar alla carriera è sembrato un riconoscimento dovuto e forse un po’ tardivo ad un musicista che ha rivoluzionato con la sua enorme sensibilità e creatività il rapporto musica-immagine nel cinema. In questo concerto il duo presenterà una selezione di alcuni celebri temi di Morricone e allestiti e rivisitati in modo da valorizzarne le splendide melodie e, insieme, da poterli utilizzare come veicolo di improvvisazione. Un’arte, quest’ultima, nella quale hanno ottenuto riconoscimenti ed apprezzamenti che ne fanno da tempo i protagonisti del panorama jazzistico internazionale.

L’evento si realizza in collaborazione con International Festival Luci della Ribalta e Corsa all’Anello di Narni. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria.

Sempre nell’ambito di Suoni Controvento, durante la giornata prenderanno il via una passeggiata letteraria che vedrà protagonista la scrittrice Eva Toschi e dei giochi per grandi e piccini in stile “Avventure e Misteri in Umbria” a cura dell’associazione Roompicapo. Tutti i dettagli e gli eventi saranno annunciati durante la conferenza stampa di presentazione ufficiale il prossimo 17 giugno.