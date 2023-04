Musicultura 2023: in finale gli umbri Michele Braganti e Rosewood

Ci sono anche due umbri fra i 16 finalisti di Musicultura, il concorso nazionale di musica popolare e d’autore che si svolge ogni anno fra Macerata e Recanati e che quest’anno è giunto alla trentatreesima edizione.

Fra i 56 artisti che si sono esibiti nelle audizioni live al Teatro Lauro Rossi di Recanati hanno infatti superato il turno Michele Braganti e Rosewood, mentre non ce l’ha fatta l’orvietana Moà. Ora i due si esibiranno insieme agli altri 14, nelle serate del 4 e 5 maggio al Teatro Persiani di Recanati per il tradizionale concerto dei finalisti, trasmesso in diretta da Rai Radio 1 con la conduzione di John Vignola, Marcella Sullo e Duccio Pasqua.

Contemporaneamente scatterà la votazione che selezionerà (uno attraverso i social e gli altri attraverso il comitato di garanzia) gli otto vincitori che approderanno alle finali previste il 23 e 24 giugno all’Arena Sferisterio di Macerata.

Chi è Michele Braganti

Studente di lettere all’Università di Perugia, paroliere e polistrumentista, Michele Braganti, anno 2002, nonostante la giovane età ha le idee ben chiare: parole e musica. Appena diciassettenne partecipa al programma Rai Sanremo Young di Antonella Clerici e l’anno successivo vince il premio speciale al concorso “Il primo giorno del giorno nuovo” di Simone Cristicchi, in collaborazione con l’Orchestra Instabile di Arezzo.

Chi è Rosewood

Rosewood è un progetto solista di Giordano Conti, nato a Terni nel ‘96. Debutta nel 2020 con l’album “Impersonale”, tra l’ambient e il post rock. Nella sua evoluzione artistica più recente c’è una svolta pop, con tante contaminazioni punk-rock, emo, trap e persino heavy-metal. Timido ma estroverso, riservato ma socievole, luce e ombra, la musica è l’unica forza che riconcilia i suoi opposti in studio o sul palco.

I finalisti di Musicultura 2023

Fra gli altri finalisti spicca il nome di Zic, al secolo Lorenzo Ciolini, già protagonista ad Amici. Con lui anche Lilo, già vista ad MTV Generation; Miriana D’Albore, in arte Mira ex X Factor e Area Sanremo