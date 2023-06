Musica pe i borghi, a Marsciano arrivano Venditti e De Gregori

MARSCIANO – Sono Antonello Venditti e Francesco De Gregori le star dell’edizione 2023 di Musica per i borghi, il festival di musica etnopopolare in scena a Marsciano dal 20 al 29 luglio.

Si esibiranno allo stadio comunale Ceccarini il 29 luglio per una tappa del loro tour estivo.

La 21. edizione del festival, organizzata con il sostegno della Fondazione Perugia, è stata presentata a Perugia da Valter Pescatori, direttore generale del festival, Francesco Narducci, presidente dell’associazione Musica per i borghi, e Consuelo Pescatori, tra gli organizzatori di Musica per i Borghi. Accanto all’evento clou, il festival proporrà tanti altri appuntamenti nelle varie frazioni di Marsciano.

Tanti nomi di livello sul palco

“Quest’anno – ha infatti ricordato Narducci – riproponiamo il format originario itinerante, come dice anche il nome stesso del festival, con concerti gratuiti in programma nelle varie frazioni del territorio”. La rassegna musicale si aprirà giovedì 20 a Migliano con il concerto del trio Fuperi, che propone musica cantautorale, swing e pop. Venerdì 21 luglio sarà la volta di una maratona musicale a Spina: si parte alle 20 con Nate Kantner Duo e la loro musica rock, blues e folk; alle 21 si prosegue con i Musica muta e la world music di Rachele Fogu e Michele Rosati (chitarre); dalle 22.30 il palco sarà di Bit Live Music con il soul e il pop proposto da Lucia Nuzzo (voce), Andrea Valentini (chitarra), Danilo Fiorucci (basso), Nicola Polidori (batteria). Doppio appuntamento sabato 22 a Marsciano. La serata si aprirà alle 21 con la rassegna bandistica proposte dalla storica Filarmonica Città di Marsciano “Francesco Maria Ferri”: si esibiranno la banda musicale Città di Gualdo Tadino, diretta dal maestro Angelo Arnesano, e la banda musicale Città di Deruta, diretta da Michele Margaritelli. Alle 22.30 concerto jazz, rock e R&B con Sarah Jane Morris and Matt Backer with Custodie Cautelari. Infine, ultimo evento prima di Venditti e De Gregori, domenica 23 luglio sarà la volta dell’Antonio Ballarano Live Band con il suo travolgente swing