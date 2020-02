Muore per ischemia ma dona i suoi organi che salvano la vita a quattro persone

PERUGIA – Quando la generosità non è solo una parola. Sono stati destinati a quattro pazienti in attesa di trapianto gli organi prelevati nei giorni scorsi a Perugia da una donna, ricoverata nel reparto di Rianimazione per una emorragia ischemica, deceduta all’ospedale Santa Maria della misericordia. Grazie al gesto dei famigliari della 60enne, una equipe di professionisti (tra i quali anche alcuni specializzandi) ha fatto quello che l’ospedale definisce “uno straordinario intervento” di prelievo e trapianto: “Nello specifico – informa il Santa Maria – la sinergia tra le tre strutture chirurgiche ha permesso di effettuare il prelievo e il trapianto di reni su due pazienti di 54 e 59 anni, residenti nelle provincie di Perugia e di Campobasso, senza alcuna ripercussione sulla normale attività assistenziale”. Le condizioni dei due pazienti vengono definite stazionarie e in progressivo miglioramento.