Motociclista esce di strada: resta ferito allo schiena, trasportato in ospedale

AMELIA – Momenti di paura sabato pomeriggio per un Incidente nei boschi di Santa Restituta, frazione di Avigliano Umbro. Un motociclista di 36 anni è caduto riportando un trauma alla schiena e probabilmente la rottura di qualche costola. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Amelia insieme al 118 e gli uomini del soccorso alpino per effettuare il recupero del motociclista. L’uomo è stato trasportato in ospedale dove sono in corso le valutazioni sulle conseguenze della caduta.