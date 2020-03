Mostrano le terga ai tifosi della Ternana per festeggiare il pareggio: daspo a tre biscegliesi

TERNI – Tre tifosi pugliesi, all’interno della “Curva Ovest”, riservata alla tifoseria ospite, durante la partita Ternana – Bisceglie dello scorso 1 marzo, al raggiunto pareggio della propria squadra, hanno inteso esultare abbassandosi i pantaloni ed il capo di abbigliamento intimo e mostrando il sedere verso il pubblico locale per un apprezzabile lasso di tempo. Le tre persone, identificate tempestivamente dalla Polizia di Stato, sono state sanzionate per atti contrari alla pubblica decenza in luogo aperto al pubblico (art. 726 c.p.), illecito che prevede per ciascuno di loro il pagamento di una somma da 5 mila a 10 mila euro.